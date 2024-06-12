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عربي-دولي

بايدن يصل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة الـ 7

Lebanon 24
12-06-2024 | 19:00
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا، يوم الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الهجوم الروسي وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
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ومن المقرّر أن يوقّع الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني اتفاقية أمنية بين بلديهما يوم الخميس عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة السبع بهدف إرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن على استمرار دعم كييف، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.
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