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عربي-دولي

من أجل التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.. هذا ما طلبته حماس من واشنطن

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:05
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في موقف جديد، حثت حركة حماس، فجر اليوم الخميس، الولايات المتّحدة للضغط على إسرائيل من أجل التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إنّه "بينما يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير (لوقف النار)، فإنّنا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدّث بهذه الموافقة"، مضيفة "ندعو بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط" على اسرائيل.
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وأضافت حماس أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعمد الوقوف ضد وقف الحرب.

ومساء الثلاثاء الماضي، قالت مصر وقطر اللتان تتوسطان في محاولات إنهاء الحرب الحالية التي قتلت أكثر من 37 ألف شخص وأصابت أكثر من 85 ألفاً، إنهما تسلمتا رد حماس على مقترح بايدن.


وفي مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الأميركي، في الدوحة أمس الأربعاء، قال بلينكن إن حماس مسؤولة عن الفشل في وقف الحرب.

لكن حماس اعتبرت حديث الوزير الأميركي "محاولة لتبرئة ساحة إسرائيل وتحميلها هي مسؤولية تعطيل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة".
 
وقالت الحركة الفلسطينية: "تعاملنا بكل إيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير وكل مقترحات التوصل لوقف لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين".

وأضافت: "بلينكن يواصل الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، لكننا لم نسمع موافقة إسرائيلية واضحة".

وأشارت حماس إلى السياسات الأميركية باعتبار أنها تتيح لإسرائيل الفرصة لاستكمال ما وصفتها بالجريمة "تحت غطاء سياسي وعسكري أميركي كامل".

وأضافت: "على بلينكن توجيه الضغط إلى إسرائيل المصرّة على استكمال مهمة القتل والإبادة".(سكاي نيوز)

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