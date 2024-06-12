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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة الـ7.. لهذا السبب

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:32
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ردا على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا بتاريخ 14 حزيران الجاري، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر لرئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني.
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وتضمنت الرسالة اعتذار ولي العهد عن عدم تمكنه من المشاركة لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، متمنياً النجاح لأعمال هذه القمة.

ويبدأ موسم الحج هذا العام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو ما يوافق يوم 14 حزيران الجاري 2024، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.

بدء وصول الحجاج
وكانت قافلة وزارة الصحة السعودية وصلت في وقت مبكر من الأربعاء، تقل 23 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج.

وتضم القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع تواجد قرابة 120 دكتوراً وممرضاً ومسعفاً إلى جانب 7 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة، إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.(العربية)

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