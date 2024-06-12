بقيمة 309 ملايين دولار.. بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

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أعلنت الحكومة البريطانية، عن حزمة مساعدات جديدة للحكومة الأوكرانية، تصل قيمتها إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 ملايين دولار).وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها يوم الأربعاء: "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".وحزمة المساعدات الجديدة هذه سيعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا اليوم وفي 15 حزيران المقبل.وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع أإفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. (روسيا اليوم)