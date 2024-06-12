نار هبّت بعد انفجار 12 صهريجا.. حريق هائل في مصفاة نفط بأربيل (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحريق نشب في مصفاة غرب أربيل.



وأفادت وسائل إعلام عراقية محلية اليوم الخميس، بأن النار نشبت بعد انفجار 12 صهريجا للنفط.

⚫ حريق المصفاة غرب أربيل يمتد لصهاريج أخرى ويوقع ضحايا

⚫ التفاصيل في الرابط👇https://t.co/rkwCAKAyrr pic.twitter.com/VQ2xbWWkiT — Basnews عربية (@basnewsar) June 12, 2024 Advertisement

وذكرت أن الانفجار جاء جراء حريق اندلع في مصفاة نفطية ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

🚨 عاجل:

لقطات جوية تظهر الحريق الهائل الذي نشب ضمن مصفاة نفط ضمن بلدة الكوير جنوب غرب أربيل ، العراق



⚠️فرق الدفاع المدني لاتزال تعمل على إخماد الحريق و الأسباب لاتزال مجهولة إلى الآن !



#أربيل #العراق pic.twitter.com/n256sjfhEM — Athr Press (@Athr0Press) June 12, 2024

كما أضافت أن حريق المصفاة بات خارج السيطرة رغم وجود 35 فريقا للدفاع المدني في المكان.



وأكدت أن ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق امتدت إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدى إلى وقوع ضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.



احتواء ألسنة اللهب

يذكر أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل.(العربية)





