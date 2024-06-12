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عربي-دولي

بعد صواريخ حزب الله.. بن غفير يُهاجم نتنياهو

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:42
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات على الجبهة الشمالية.

ورأى في تغريدة عبر حسابه في X، أن نتنياهو ما زال يجري مشاورات أمنية، منتقداً عدم الرد على أكثر من 200 صاروخ أطلقها حزب الله خلال الساعات الماضية.
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كما تابع قائلاً: "كل الاحترام لعملية الاغتيال في لبنان، لكن مئات الصواريخ لا يتم الرد عليها بعمليات جراحية"، في إشارة منه إلى عملية الاستهداف الإسرائيلية التي نفذت أمس على جنوب لبنان وأدت لمقتل 4 قادة من الحزب.

وشدد على أن ممارسة رئيس الوزراء التي قالها إنها "مشينة"، والتي تمثلت في استبعاده من المناقشات الأمنية "أثبتت نفسه" في أحداث أكتوبر، في إشارة منه إلى نتنياهو.

وقال: "نتنياهو – انتهت الأعذار.. أنت رئيس الوزراء، ولا يمكنك الاختباء خلف غانتس وآيزنكوت بعد الآن".

أتت هذه التطورات بعدما توعد حزب الله بزيادة "شدة وبأس وكم ونوع" عملياته ضد إسرائيل، بعد عملية إسرائيلية استهدفت 4 من قاداته بينهم القيادي طالب عبد الله.(العربية)


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