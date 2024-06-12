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عربي-دولي
بعد استهداف سفينة توتور في البحر الأحمر.. بيان من الجيش الأميركي
Lebanon 24
12-06-2024
|
23:47
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أطلق الحوثيون زورقاً مسيّراً فجر اليوم الخميس في البحر الأحمر، فأصاب سفينة ترفع علم ليبريا، وفق ما قالته القيادة المركزية الأميركية.
وبحسب بيان، فإن الهجوم الحوثي أدى لتدفق المياه وإلحاق أضرار بغرفة المحرك على السفينة التي ترفع علم ليبريا.
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وذكرت القيادة المركزية أن قواتها دمرت 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن، إضافة إلى تدمير مسيّرة أطلقها الحوثيون صوب البحر الأحمر.
وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا أيضاً صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم صوب البحر الأحمر دون أضرار.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن الحوثيون عن استهدافهم السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".
وقال يحيى السريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن العملية "أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".
وأضاف أن السفينة (توتور) قد تم استهدافها لأنها كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
كما أعلن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين مع فصائل عراقية أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل. (سكاي نيوز)
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