بسبب الأمطار.. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

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أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ في العديد من المقاطعات، بما في ذلك بروارد وكوليير ولي وميامي ديد وساراسوتا، بسبب استمرار الأمطار الغزيرة في الهطول على أجزاء من جنوب فلوريدا.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي مساء الأربعاء إن أجزاء من مقاطعتي بروارد وميامي ديد – بما في ذلك هالانديل وهوليوود – لا تزال تشهد "فيضانات تهدد الحياة" وتؤثر على المنازل والشركات والطرق.وكان عمدة فورت لودرديل، دين ترانتاليس، قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب "استمرار هطول الأمطار الغزيرة" التي غمرت الطرق الرئيسية.وقال ترانتاليس على وسائل التواصل الاجتماعي: "يقوم موظفو إدارة الطوارئ لدينا بمراقبة الوضع بنشاط وحشد الموارد في جميع أنحاء المدينة".وأضاف ترانتاليس أنه تم نشر مركبات المياه العالية في جميع أنحاء المدينة للاستجابة حسب الحاجة، وسترسل لجنة الأسماك والحياة البرية في فلوريدا قوارب وعربات، لكنه حث الناس على الابتعاد عن الطرق إن أمكن.وأعلنت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، حالة الطوارئ بسبب الطقس.وقالت: "بينما تعمل إداراتنا على الحفاظ على سلامة السكان والشركات، فهذه خطوة ضرورية لحماية صحة وسلامة ورفاهية مجتمعنا بأكمله".وهطلت أمطار تصل إلى سبع بوصات عبر مقاطعتي بروارد وميامي ديد بحلول ظهر الأربعاء، ومن المتوقع سقوط عدة بوصات أخرى.وصلت معدلات هطول الأمطار في منطقة فورت لودرديل/هوليوود إلى عشر سنتيمترات بعد ظهر الأربعاء. وشهدت ساراسوتا أيضا معدل هطول أمطار بلغ حوالي عشر سنتيمترات.