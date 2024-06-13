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عربي-دولي

اتفاق ليبي تونسي جديد.. هذا ما تقرر بشأن المعبر الحدودي الرئيسي رأس جدير

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:04
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اتفق وزيرا داخلية ليبيا وتونس، على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير جزئيا، صباح الخميس وفتحه بالكامل في 20 حزيران، بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في تصريح مع نظيره التونسي خالد النوري، إن المعبر الحدودي سيُعاد فتحه "في مصلحة البلدين بدون ضرر لأي طرف".
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وفي منتصف آذار، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".

ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل. (الحرة)
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