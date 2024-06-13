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عربي-دولي

توقيع "اتفاقية أمنية" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.. هل من رسالة الى روسيا؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:07
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من المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتفاقية أمنية بين بلديهما، الخميس، عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، بهدف إرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن على استمرار دعم كييف، بحسب ما ذكر البيت الأبيض، بينما كان بايدن متوجها إلى أوروبا.
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وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لصحفيين إن الاتفاقية لن تلزم القوات الأميركية مباشرة بالدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي – وهو خط أحمر رسمه بايدن، الذي يخشى الانجرار إلى صراع مباشر بين القوتين المسلحتين نوويا.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق في الوقت الذي يتوجه فيه بايدن إلى قمة السبع وسط ضرورة تحقيق إنجازات ملحة، بما في ذلك تحويل مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وأضاف سوليفان "نريد أن نظهر أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا، وأننا نقف إلى جانبهم، وأننا سنواصل المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأمنية"، وأن "هذا الاتفاق سيظهر تصميمنا".

وهناك احتمال أن تكون هذه القمة هي الأخيرة لبايدن مع مجموعة السبع، اعتمادا على نتائج انتخابات هذا العام.

وسيستغل بايدن ونظراؤه من كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان القمة لمناقشة التحديات المتعلقة بانتشار الذكاء الاصطناعي، والهجرة، والقوة العسكرية لروسيا، والقوة الاقتصادية للصين، من بين قضايا أخرى.

وينضم البابا فرانسيس وزيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القمة في منتجع بورغو إغنازيا في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا.

وستعقد القمة، التي تفتتح الخميس، بعدما حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أنحاء أوروبا مكاسب مفاجئة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. (الحرة)
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