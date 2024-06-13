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عربي-دولي

السويد تؤكد: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:46
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أعلن وزير خارجية السويد، توبياس بلسترم، أن بلاده ترى أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار وزير خارجية السويد في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" إلى أن سياسة بلاده تدعم هذا الحل أمام الأمم المتحدة.
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وكشف بلسترم أن بلاده تدرُس فرضَ عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

وشدد على أن هذه الخطوة قد تتم في حال استمرت الهجمات على المدنيين الفلسطينيين

يشار إلى أن السويد اعترفت بفلسطين كدولة ذات سيادة في 30 تشرين الأول 2014.

وفلسطين لديها سفارة في ستوكهولم، تم افتتاحها في شباط 2015. (سكاي نيوز)


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