مصرع رجل أمن ومهاجر خلال مداهمة عمارة في تونس

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لقي رجل أمن ومهاجر مصرعهما بمدينة صفاقس التونسية، إثر محاولة إخلاء عمارة سكنية يقطنها مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسبما أفادت السلطات التونسية.وكشف الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بصفاقس، هشام بن عياد، في تصريح لـ"الإذاعة التونسية"، أن مصرع رجل الأمن جاء بعد سقوطه من أعلى عمارة تؤوي مجموعة من المهاجرين خلال عملية مداهمة أمنية.ووفقا للمصدر ذاته، توفي خلال العملية المهاجر إثر سقوطه في عين المكان من سطح العمارة، بحسب نفس المصدر.وتابع المصدر القضائي، أنه "بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض للتعرف على أسباب وملابسات الوقائع المذكورة".