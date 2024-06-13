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عربي-دولي

في هذه المُقاطعات.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيّرات أوكرانية

Lebanon 24
13-06-2024 | 02:40
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فلاديمير، وخامسة فوق بيلغورود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدة محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".
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وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت متأخر أمس الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.(سكاي نيوز)



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