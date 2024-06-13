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غارات وقصف مكثف على مناطق متفرقة بغزة

Lebanon 24
13-06-2024 | 03:17
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واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن دبابات إسرائيلية تقدمت، فجر اليوم الخميس، باتجاه دوار العلم ومنطقة الأكواخ في مواصي مدينة رفح، وشاركت طائرات مروحية ومسيرة في العملية الخاطفة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لساعات، حيث قصفت منازل وخيام للنازحين الذين أخلى جزء كبير منهم المنطقة باتجاه خان يونس.
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وأصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي شاركت به زوارق إسرائيلية، ولم تتمكن سيارات إسعاف الهلال الأحمر من الوصول للمكان.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي غرب حي تل السلطان في رفح ، وفي مخيم الشابورة وسط المدينة، وقامت القوات الإسرائيلية بنسف عشرات المنازل في المخيم.

وفي وقت سابق، أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد نحو 7 فلسطينيين في غارات اسرائيلية استهدفت مناطق في بيت حانون وحي الزيتون في شمالي وشرقي مدينة غزة.

كما استشهد 7 آخرون في استهدافات متفرقة طالت مناطق في مخيمات البريج والنصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشي الحربية، وزوارق الجيش النار على ذات المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين 3 قتلى، وعدد من الجرحى، غالبيتهم من الأطفال، جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة حربية من نوع "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" القذائف الصاروخية على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامنا مع إطلاق النار.

أما في رفح، جنوبي القطاع، فقد وسع الجيش الإسرائيلي من توغله البري في المناطق الغربية للمدينة مستهدفا بالقصف الجوي والمدفعي المكثف منطقتي تل السلطان ودوار العلم القريبة من ساحل بحر رفح.

وقد تسبب هذا التوغل الجديد في المناطق الغربية لمدينة رفح بسقوط عشرات الضحايا والمصابين وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف لنجدتهم في ظل اشتداد المعارك والاشتباكات.(سكاي نيوز)

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