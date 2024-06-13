رئيس الأركان الإسرائيلي التقى قادة جيوش 5 دول عربيّة... أين حصل الإجتماع؟

Advertisement

ذكر "عربي 21"، أنّ موقع "أكسيوس" الأميركيّ، كشف أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي التقى قادة جيوش 5 دول عربية في البحرين هذا الأسبوع.وأكد موقع "أكسيوس" أن الدول العربية التي شارك قادة جيوشها في الاجتماع مع هاليفي هي السعودية والبحرين، ومصر، والأردن، والإمارات.ولفت الموقع إلى أن الاجتماع الذي جرى خلال هذا الأسبوع، عُقِدَ تحت رعاية قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، وبحث "التعاون الأمني الإقليمي"، بمشاركة قادة جيوش إسرائيل والسعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، وذلك "بعيدا عن الأضواء ودون الإعلان عن اللقاء بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالحرب" على غزة.وذكر التقرير أن اللقاء يُؤكّد أن الحوار العسكري والتعاون بين إسرائيل وهذه الدول العربية مستمر تحت مظلة القيادة المركزية للجيش الأميركي، على الرغم من الانتقادات العلنية والإدانات شديدة اللهجة التي تصدر عن هذه الدول ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.