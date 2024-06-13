زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية خلال قمة مجموعة السبع

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا مضيفا أنه يتوقع اتخاذ "قرارات مهمة" خلالها.وقال زيلينسكي في منشور على "تلغرام " نقلته وكالة "فرانس برس": إن "جزءا كبيرا من القمة سيُكرس لأوكرانيا، لدفاعنا وصمودنا الاقتصادية. ونتوقع قرارات مهمة اليوم"، مضيفا أنه سيوقع على الاتفاقات الأمنية عقب لقاءات ثنائية مع قادة الولايات المتحدة واليابان.