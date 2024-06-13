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إضراب في الجامعات الإسرائيلية تضامناً مع الرهائن

Lebanon 24
13-06-2024 | 06:17
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بدأ طلاب الجامعات في جميع أنحاء إسرائيل إضراباً جزئياً، الخميس، تضامناً مع المختطفين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وبتنظيم من قبل الاتحاد الوطني لطلبة إسرائيل، سيخرج الطلاب من الفصول الدراسية وينظمون مسيرات لمدة 250 دقيقة، بمناسبة مرور 250 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس، أو لمدة 120 دقيقة، تكريماً للرهائن المتبقين في غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وفي بعض الجامعات، بما في ذلك الجامعة العبرية في القدس، وجامعة تل أبيب، وجامعة بن غوريون في النقب، دعت منظمة الطلاب إلى إضراب لمدة يوم كامل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
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