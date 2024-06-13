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عربي-دولي
أشخاص يُمكنهم البقاء في الإمارات بعد انتهاء إقامتهم.. من هم؟
Lebanon 24
13-06-2024
|
06:25
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تسمح الإمارات العربية المتحدة لعدة فئات بالبقاء داخل الدولة لمدة زمنية تصل إلى 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء أو إلغاء الإقامة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنّ الفئات هي: الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، الحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، أرملة أو مطلقة الأجنبي المقيمة في الدولة، الطلاب الذين يدرسون بعد انتهاء دراستهم وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات بالإمارات، المقيمون من أصحاب المهن المهارية ضمن المستويين الأول والثاني في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين. (الامارات 24)
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