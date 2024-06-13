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عربي-دولي

أمير الكويت يأمر بصرف تعويضات لضحايا حريق المنقف

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:12
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قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمر بتجهيز مبالغ مالية لكل متوفى، جراء حريق عمارة المنقف، الذي راح ضحيته 49 شخصاً.
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ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الشيخ فهد اليوسف في تصريح صحافي، اليوم الخميس، عقب ترأسه حملة تفتيشية على عدد من العقارات المخالفة، رفقة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، أنه سيتم نقل ضحايا الحريق بطائرات عسكرية كويتية إلى بلادهم (الهند).
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