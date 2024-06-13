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عربي-دولي

كيف علّقت أوكرانيا على العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:14
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رحّب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأميركية الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيداً بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.

وكتب كوليبا على منصة "إكس": "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا، وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".
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وتابع "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط". 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات، تهدف إلى تقييد جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من قدرة موسكو على الحصول على معدات متقدمة.

وتستهدف العقوبات أكثر من 300 كيان، بما في ذلك شركات في الصين، وأفريقيا وأوروبا، ومنطقة البحر الكاريبي، متهمة بتزويد روسيا بأشباه الموصلات والمعدات البصرية والبرمجيات، ومنتجات أخرى تُستخدم في تصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة.
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