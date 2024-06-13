فنانة تتسبب بهزة أرضية.. ما الذي حصل خلال حفلها؟

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قالت هيئة المسح الجيولوجي في بريطانيا إن آلاف المعجبين الذين حضروا حفلات تيلور سويفت الموسيقية في اسكتلندا تسببوا في حدوث زلزال على بعد عدة كيلومترات من مكان الحفل في إدنبره.وتوافد أكثر من 70 ألف معجب، أو من يطلق عليهم اسم "سويفتيز" على ملعب مورايفيلد في مطلع الأسبوع لرؤية عروض نجمة البوب الأميركية.وذكرت الهيئة، في بيان، أن رقص المشاركين في الحفل أدى إلى تسجيل نشاط زلزالي في محطات مراقبة الزلازل على بعد 6 كيلومترات من مكان الحدث.