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عربي-دولي

بينها شركات إسرائيليّة... بريطانيا تفرض عقوبات ضدّ روسيا

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:20
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وسعت السلطات البريطانية، قائمة عقوباتها ضد روسيا وأضافت إليها أكثر من 40 بندا جديدا.

وشملت العقوبات الجديدة، شركات من إسرائيل والصين وقرغيزستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى.
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ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات البريطانية، هناك شركة النقل الجوي "فولغا -دنيبر"، وشركة "نوفاتيك مورمانسك"، و"مورمانسك للغاز الطبيعي المسال"، وشركة "النقل البحري للغاز الطبيعي المسال الحديث في القطب الشمالي"، و"روسخيماليانس"، و "روساتوم ارتيك"، مصنع هندسة الراديو في موسكو، والشركة المساهمة "VNIIR-Progress"، ومصانع البارود الحكومية في قازان وتامبوف، ومصنع بناء الماكينات "أرسينال"، رئيس بورصة موسكو يوري دينيسوف. (روسيا اليوم)
 
 
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