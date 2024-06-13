هنغاريا لا تتوقع الكثير من مؤتمر أوكرانيا

لا تعلق هنغاريا توقعات كبيرة على المؤتمر الخاص بأوكرانيا في سويسرا، لأن أحد أطراف الصراع لن يكون ممثلا فيه.



جاء ذلك وفقا لما صرح به غيرغي غوياش رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري للصحفيين اليوم، ردا على سؤال حول السبب وراء عدم ذهاب رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى المؤتمر في سويسرا، حيث أشار إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يتوقع الكثير من "مؤتمرات السلام التي لا تمثل فيها الأطراف المتحاربة أو يحضر فيها طرف واحد فقط".

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في الوقت نفسه لن يتوجه أوربان إلى سويسرا أيضا للقاء الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي هناك، حيث تمت دعوته لحضور المؤتمر، لأنه لا يرى ضرورة لذلك. وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء: "نحن لا نعقد اجتماعات من أجل التقاط الصور".



وأشار غوياش إلى أن وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر سيارتو سيتوجه إلى سويسرا، حيث سيعرض موقف هنغاريا الداعم للسلام في مؤتمر "السلام". (روسيا اليوم)