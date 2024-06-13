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إقتصاد

لـ3 سنوات... تركيا ستتلقى تمويلا بقيمة 18 مليار دولار

Lebanon 24
13-06-2024 | 09:10
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صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا همبرتو لوبيز، أن أنقرة ستتلقى تمويلا بقيمة 18 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأشار لوبيرز إلى أن التمويل الجديد سيكون أعلى من كافة التمويلات الحالية.

وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، لافتا إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه يحاربون التضخم فعلا. (روسيا اليوم)
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