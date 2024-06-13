العثور على نجل سفير سابق مقطوع الرأس!

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن العثور على رأس مقطوع لرجل في بلدة بسمة طبعون البدوية شمالي فلسطين المحتلة، تبيّن فيما بعد أنه يعود لنجل سفير إسرائيلي سابق.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه جرى التعرف على الضحية على أنه ربيع عرايدي البالغ من العمر 43 عاما، نجل الكاتب والباحث الدرزي الراحل نعيم عرايدي الذي شغل أيضا منصب سفير إسرائيل في النرويج في الفترة ما بين 2012 و2014.وأضافت أن أحد المارة وجد الرأس المقطوع، فيما عثر على بقية الرفات في في منطقة أخرى، بحسب الشرطة.وقالت الشرطة إن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الضحية قتل نتيجة صراع بين مجرمين. (الحرة)