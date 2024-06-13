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عربي-دولي
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
Lebanon 24
13-06-2024
|
16:00
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ذكرت "العربية"، أنّ منظمة الاستخبارات الوطنية التركية كشفت عن عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" كانوا يقومون بأعمال مراقبة وتجسس في تركيا وأوروبا.
وأفادت صحيفة "صباح" التركية، أنه تم القبض على هؤلاء الأشخاص في إسطنبول، وهم يعملون لصالح "الموساد".
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وحصلت الصحيفة على تفاصيل التحقيق الجاري مع هؤلاء الأفراد، وفي المجمل، ضمت خلية التجسس 9 أشخاص، تم القبض على 8 منهم، واتّهم 6 منهم بمحاولة الحصول على معلومات حكومية سرية والتجسس السياسي والعسكري، ولا يزال أحد أفراد هذه المجموعة، وهو من أصل لبناني هارب.
وذكرت صحيفة "صباح" أن زعيم خلية التجسس هو صاحب شركة التأمين أحمد إرسين توملوجالي، وكانت زوجته وابنه الذي ولد في ألمانيا، وابنة زوجته وأشخاص آخرون ينفذون مهام "الموساد" معه، وشملت مهامهم مراقبة وتصوير الأشخاص الذين تهتم بهم المخابرات الإسرائيلية في ألمانيا وتركيا وكذلك في جورجيا ولبنان، ويذكر أيضاً أن توملوجالي عقد اجتماعات مع منسقي "الموساد" في دول أوروبية مختلفة، وحصل على 300 ألف يورو مقابل عمله.
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