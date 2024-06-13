إمرأة قتلت زوجها بطريقة مروّعة... أطلقت وابلاً من الرصاص عليه لهذا السبب

أقدمت امرأة يمنية على قتل زوجها، بوابل من الرصاص، في إحدى البلدات في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن المرأة أطلقت وابلا من الرصاص على زوجها.



وأضافت المصادر، أن المرأة ارتكبت جريمتها، بعد إقدام زوجها على الزواج من امرأة ثانية. (العربية)

Advertisement