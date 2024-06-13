الخارجية الروسية تحذر فرنسا من الانزلاق نحو صدام مباشر في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فرنسا تتورط بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا، ما يجعل احتمال حدوث صدام مباشر مع روسيا أمرا واردا.



وأضافت زاخاروفا: "فرنسا تغرق أكثر فأكثر في الصراع المسلح الدائر في أوكرانيا، وتحوّل بشكل متعمد ومنهجي كل الجهود التي يفترض أن تكون موجهة للمساعدة، إلى مساع لتقويض الأوضاع، وبالطبع هي بذلك تقترب أكثر من إمكانية وقوع صدام مباشر مع بلدنا، وهذا أمر محفوف بمخاطر لا يمكن التنبؤ بها".

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وقالت خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس إن "عواقب ذلك على الأمن، لا تترك انعكاساتها على أوروبا وحدها، وإنما على العالم برمته".



وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إمكانية إرسال قوات غربية للقتال في أوكرانيا، وقال إن فرنسا لا تتقيد بخطوط حمراء عندما يتعلق الوضع بدعمها لأوكرانيا. (روسيا اليوم)