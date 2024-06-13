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عربي-دولي

تقنيات هامة واستثنائية.. هذا ما ستوفره السعودية لحجاج بيت الله خلال "موسم الحج"

Lebanon 24
13-06-2024 | 11:07
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رفعت مجموعة STC جاهزيتها استعدادا لخدمة الأعداد المليونية من الحجاج خلال موسم الحج، عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي تضمن أعلى مستويات الجودة لتسهيل أداء الشعائر بكل انسيابية ويسر.
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وشملت الخطة فحص حالة عناصر الشبكة الرقمية وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من الحالة التشغيلية لعناصر الشبكة وتحليل مسار الحركة الهاتفية وحركة تدفق البيانات، ووضع الخطط الاحترازية المناسبة.

وفي إطار مساعيها لتعزيز التجربة الروحية لزوار بيت الله الحرام، عملت المجموعة على زيادة عدد الخدمات المقدمة، حيث عززت المجموعة شبكتها بتركيب أكثر من 1200 موقع يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، كما تم تركيب ما يزيد عن 1900 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي، بالاضافة إلى أكثر من 3000 موقع لشبكة الحلول الداخلية بهدف تيسير التواصل بين الحجاج وأسرهم.
كذلك، تم إنشاء أكثر من 300 شبكة داخل المباني لدعم وتوفير خدمات البيانات لحجاج بيت الله الحرام، بالاضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100 بالمئة.
كما خصصت stc فريق عمل مستقل يضم أكثر من ألف تقني من مختلف التخصصات للعمل في الميدان ومراكز التحكم، بالاضافة إلى أكثر من 470 وسيلة مواصلات للطوارئ مجهزة بالكامل بأحدث المعدات.
ووضعت المجموعة أكثر من 85 مركز مراقبة وصيانة موزعة في المشاعر المقدسة، كما قامت باعتماد خطة لإعادة نشر المواقع المتنقلة بما يتوافق مع حركة الحجاج وساعات الذروة. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية

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