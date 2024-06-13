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عربي-دولي

عيب جديد في طائرات "بوينغ"... أدوات التثبيت تم تركيبها بشكل غير صحيح!

Lebanon 24
13-06-2024 | 14:11
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تجري شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطيران تحقيقاً في عيب جديد في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، والذي يتعلق بالتركيب غير السليم لمثبتات جسم الطائرة.


وأفادت وكالة "رويترز" أن "بوينغ تحقق في مشكلة جديدة تتعلق بجودة طائرات بوينغ 787 دريملاينر، بعد أن اكتشفت أن مئات من أدوات التثبيت تم تركيبها بشكل غير صحيح في أجسام بعض طائرات 787 دريملاينر التي لم يتم تسليمها".
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وتم الإبلاغ في الآونة الأخيرة بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات "بوينغ"، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة أوصت شركات الطيران بفحص مقاعد قمرة القيادة في طائرات 787 دريملاينر، بعد أن أصبح معروفا أن حادث طائرة تابعة لشركة خطوط لاتام الجوية، والذي أسفر عن إصابة نحو 50 شخصا، كان سببه "الضغط عن طريق الخطأ على مفتاح بمقعد الطيار".

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