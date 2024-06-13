ستولتنبرغ: أوكرانيا ستحدّد شروط السلام مع روسيا

أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الى أن أوكرانيا هي التي ستحدد شروط السلام مع روسيا، وأن الحلف لن يقوم بذلك بدلاً عنها.



وخلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، قال ستولتنبرغ: "لن نقرر هنا في مقرنا ما هي الشروط التي ستعقد أوكرانيا الصلح بها"، مضيفاً: "هذا الأمر ستحدده أوكرانيا بنفسها".

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هذا ورحّب ستولتبرغ بالمؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا قريبا، قائلاً "إننا نؤيد التسوية السلمية ونرحب بمشاركة عدد كبير من الدول، وبينها أعضاء في الناتو".

وأكمل: "نعرف أن ما يحدث وراء طاولة المفاوضات مرتبط بالأحداث في ميدان القتال"، معتبراً أنه "إذا أردنا حلا سلميا بنتيجة المفاوضات، يضمن الحفاظ على أوكرانيا كدولة ديمقراطية في أوروبا، فعلينا أن نقدم المساعدة العسكرية".



