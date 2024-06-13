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إقتصاد

كيف أثّرت هجمات الحوثي على شحن الحاويات؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 14:59
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تأثرت 65 دولة، وأكثر من 29 شركة، حسب ما أفاد جهاز استخباراتي تابع لوزارة الدفاع الأميركية بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض شحن الحاويات عبر المنطقة بنسبة 90%.
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وقالت وكالة الاستخبارات الدفاعية: "التهديدات التي يتعرض لها المرور عبر البحر الأحمر تؤدي إلى تفاقم الضغط المستمر على الشحنالبحري العالمي الناجم عن الانقطاعات في قناة بنما بسبب الجفاف".

وكانت قد شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هجمات جوية على الحوثيين المتمركزين في اليمن بشكل متكرر في محاولة للحد من قدرتهم على استهداف السفن في المنطقة، بينما تتطلع أيضاً إلى منع مصادر إيراداتهم وفرض عقوبات مالية أخرى. ولكن حتى الآن، لم يتم ردع الجماعة، كما تتواصل التداعيات الاقتصادية في الاتساع. (بلومبرغ)

 

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