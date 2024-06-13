بالفيديو.. "سرايا القدس" تقصف 5 مستوطنات إسرائيلية

أدت رشقة صاروخية من قطاع غزة إلى دوي صفارات الإنذار في 5 مستوطنات إسرائيلية.



وأعلنت "سرايا القدس"، قصف مدن ومستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية "ردا على جرائم إسرائيل بحق المدنيين".



وقالت السرايا في بيان عبر منصة تلغرام: "قصفنا مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات مفلسيم ونيرعام وسديروت .. برشقات صاروخية مركزة".

🔴في اليوم 251



لحظة وصول صواريخ سرايا القدس من غزة الى عسقلان.. pic.twitter.com/pXITgHM77U — علي شرف الدين (@LAldyn20124) June 13, 2024 Advertisement

وأوضحت أن "القصف جاء ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحدثت عن قصف صاروخي من غزة استهدف مناطق جنوب الاراضي المحتلة، فيما نقلت مواقع أخرى عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إنه جرى رصد ستة صواريخ أطلقت من غزة، جرى اعتراض بعضها. (عربي21)