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إستشهاد 3 فلسطينيين في مداهمة قرب جنين

Lebanon 24
13-06-2024 | 17:35
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إستشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه بلدة في الضفة الغربية المحتلة مساء الخميس.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على اثنين من المشتبه بهم المطلوبين".

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن "الاقتحام جرى في بلدة قباطية القريبة من مدينة جنين"، مؤكداً على مقتل شخصين.
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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "فلسطينياً ثالثاً قُتل أيضاً في عملية الاقتحام".

ونفّذ الجيش الإسرائيلي اقتحاماً أيضاً في مدينة جنين نفسها.
وقال الجيش إن "ذلك كان جزءً من عملية قباطية في منطقة جنين".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "حاصر جنود الجيش الإسرائيلي مبنى كان يتواجد فيه اثنان من كبار المشتبه بهم المطلوبين في منطقة جنين".
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