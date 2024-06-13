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عربي-دولي

الولايات المتحدة: مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع "الطاقة الذرية"

Lebanon 24
13-06-2024 | 19:31
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قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الخميس إن واشنطن وحلفاءها مستعدون للمضي في زيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق الخميس أن إيران قامت بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.
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وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن التقرير يظهر أن إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي «بطرق ليس لها غرض سلمي يمكن تصديقه»
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