الولايات المتحدة: مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع "الطاقة الذرية"

Advertisement

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الخميس إن واشنطن وحلفاءها مستعدون للمضي في زيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق الخميس أن إيران قامت بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن التقرير يظهر أن إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي «بطرق ليس لها غرض سلمي يمكن تصديقه»