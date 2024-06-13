Advertisement

عربي-دولي

تدمير زورق وطائرة مسيّرة للحوثيين.. هذا ما أعلنه الجيش الأميركي

Lebanon 24
13-06-2024 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1211554-638539425035554262.png
Doc-P-1211554-638539425035554262.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الجيش الأميركي، أمس الخميس، أنه دمر قاربي دورية وزورقا مسيرا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن إلى البحر الأحمر، مضيفة أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الصاروخين.
Advertisement

وقالت "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير جهاز استشعار للدفاع الجوي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

واعتبر الجيش الأميركي أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور من قبل الحوثيين مهددا للاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر."

وأكدت القيادة المركزية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:22 | 2024-06-14
01:10 | 2024-06-14
00:42 | 2024-06-14
00:34 | 2024-06-14
00:18 | 2024-06-14
00:17 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24