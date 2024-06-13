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عربي-دولي
تدمير زورق وطائرة مسيّرة للحوثيين.. هذا ما أعلنه الجيش الأميركي
Lebanon 24
13-06-2024
|
23:12
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أكد الجيش الأميركي، أمس الخميس، أنه دمر قاربي دورية وزورقا مسيرا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن إلى البحر الأحمر، مضيفة أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الصاروخين.
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وقالت "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير جهاز استشعار للدفاع الجوي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
واعتبر الجيش الأميركي أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور من قبل الحوثيين مهددا للاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر."
وأكدت القيادة المركزية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".(سكاي نيوز)
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