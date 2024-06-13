فرصة للإنضمام إلى الحلف الأطلسي.. زيلينسكي وبايدن يوقعان اتفاقا أمنيا

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لمواجهة الهجوم الروسي وتعزيز الدفاعات، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقا أمنيا ثنائيا لمدة 10 سنوات.ويستهدف الاتفاق إلزام الإدارات الأميركية في المستقبل بدعم أوكرانيا.وسيمثل إطار عمل للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية، وخطوة نحو عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي "الناتو" نهاية المطاف.وقال الرئيس الأميركي "هدفنا تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والردع التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد الطويل".وأكد بايدن أن دول مجموعة السبع وافقت على دعم أوكرانيا بـ50 مليار يورو (54 مليار دولار) مصدرها الأصول الروسية المجمدة.