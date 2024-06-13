اقتحامات متتالية في الضفة.. وسرايا القدس تشتبك مع قوات الاحتلال

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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم العروب وشيوخ العروب. كما داهمت منطقة رأس الجورة بالمدينة، وقامت بنصب الحواجز وتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم، قبل أن تنسحب بعد اشتباكات مع شبان.كما اقتحمت بلدة نحالين (غرب بيت لحم) وقرية حوسان، وداهمت عددا من المنازل هناك قبل انسحابها.واعتقلت فتاة فلسطينية على أحد الحواجز وسط الخليل بدعوى حيازتها لسكين، وتم نقلها الى جهة غير معلومة.كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بادية يطا جنوب الخليل وهي المرة الثانية التي تقوم قوات الاحتلال بهدم المنزل، حيث تم هدمه قبل سنتين بحجة عدم وجود ترخيص بالبناء.وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي زبوبا ورمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة، قبل انسحابها منها. واعتقلت طفلا يبلغ من العمر 13 عاما أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي للمدينة.ونعت سرايا القدس–كتيبة جنين اثنين من قادتها، وهما محمد جابر شلبي "أبو الجابر" أحد أعضاء المجلس العسكري لكتيبة جنين، ومحمد عصري فياض "أبو العصري" أحد أعضاء المجلس العسكري، وقد استشهدا بعد "اشتباك مسلح بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال على أرض قباطية" أمس. (الجزيرة)