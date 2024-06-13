Advertisement

عربي-دولي

بايدن يؤكّد: لن أعفو عن إبني ولن أخفف عقوبته

Lebanon 24
13-06-2024 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1211567-638539450922047893.png
Doc-P-1211567-638539450922047893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه لن يعفو عن نجله هانتر الذي أدانته محكمة في البلاد بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون، مشيراً أيضاً إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.

وسبق للرئيس الديمقراطي أن أكّد أنّه لن يعفو عن نجله إذا ما أدين أمام المحكمة، متعهّداً بـ"احترام الإجراءات القانونية".
Advertisement

ودانت هيئة محلّفين نجل الرئيس بتهم تتعلّق بحيازته سلاحاً نارياً خلافاً للقانون عام 2018 عندما كان مدمناً على المخدّرات.

وبعد إدانته، يواجه هانتر (54 عاماً) عقوبة يمكن أن تصل نظرياً إلى السجن لمدة 25 عاماً، ولكن يمكن للمحكمة أيضاً أن تستبدلها بعقوبة أخرى أخفّ. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:22 | 2024-06-14
01:10 | 2024-06-14
00:42 | 2024-06-14
00:34 | 2024-06-14
00:18 | 2024-06-14
00:17 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24