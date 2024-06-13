بايدن يؤكّد: لن أعفو عن إبني ولن أخفف عقوبته

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه لن يعفو عن نجله هانتر الذي أدانته محكمة في البلاد بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون، مشيراً أيضاً إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.وسبق للرئيس الديمقراطي أن أكّد أنّه لن يعفو عن نجله إذا ما أدين أمام المحكمة، متعهّداً بـ"احترام الإجراءات القانونية".ودانت هيئة محلّفين نجل الرئيس بتهم تتعلّق بحيازته سلاحاً نارياً خلافاً للقانون عام 2018 عندما كان مدمناً على المخدّرات.وبعد إدانته، يواجه هانتر (54 عاماً) عقوبة يمكن أن تصل نظرياً إلى السجن لمدة 25 عاماً، ولكن يمكن للمحكمة أيضاً أن تستبدلها بعقوبة أخرى أخفّ. (الجزيرة)