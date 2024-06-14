رئيسة وزراء إيطاليا مسكت يده وأعادته.. هفوة جديدة لبايدن شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

اقترف الرئيس الأميركي جو بايدن هفوة ثانية خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في ايطاليا.



فبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة الى الامساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.



ومشيت رئيسة الوزراء الإيطالية وأرشدت الرئيس "الضال" بايدن بعدما ابتعد عن مجموعة السبع أمس الخميس. واجتمع الرئيس وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة - في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء.



في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.

We almost lost him again. Today, once again, President Biden was about to be lost, but Italy's Giorgia Meloni saved him at the right moment.

Thank u Meloni. pic.twitter.com/W3Gfd3emGS — Vexwift (@vexwift) June 13, 2024 Advertisement

وبالعودة الى التحية، كان بايدن (81 عاماً) آخر زعماء العالم الذين وصلوا إلى جنوب بوليا، حيث تُعقد القمة.



وعندما صعد إلى المسرح، حيث كانت ميلوني تنتظره، تحدث الاثنان لبضع لحظات قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع، الذي وقعه كل زعيم حاضر بعلامة.

وعندما همّ إلى النزول من على المنصة، رفع بايدن ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني.



لحظة بايدن المحرجة بين زعماء العالم تأتي بعد أيام من بقائه متجمّداً خلال عرض موسيقي في البيت الأبيض.



ووقف الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً ساكناً، بينما كانت نظراته مثبتة على المسرح عندما أدى المغني الإنجيلي كيرك فرنكلين أغنيته "Love theory" بينما رقص الحضور بجانبه.(العربية)







