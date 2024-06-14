لمراقبة نشاط الطيران الروسي.. بولندا تشغّل طائراتها

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بدأت مقاتلات جوية تابعة للجيش الوطني البولندي وللحلفاء بالاقلاع حول المجال الجوي الوطني، وذلك على خلفية ما تزعم وارسو بأنه نشاط للطيران الروسي بعيد المدى، حسب قيادة العمليات الميدانية للقوات البولندية.وأضافت القيادة في منشور عبر "أكس": "نحذر من أن الطائرات المقاتلة المناوبة بدأت العمل في المجال الجوي البولندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. في هذه الليلة كان هناك نشاط متزايد للطيران بعيد المدى الروسي".ووفقا للبيان، كانت آخر مرة لجأت فيها القوات المسلحة البولندية إلى مثل هذا الإجراء، في 12 حزيران. (روسيا اليوم)