تدمير 87 مسيّرة أوكرانية ليلاً.. هذا ما أعلنته الدفاع الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 87 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراض روسية خلال الليل.وأعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق تشنه الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع إصابات.وكتب غولوبيف، في حسابه الرسمي على "تلغرام": أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في صد هجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة روستوف".وأضاف "تم تدمير الطائرات بدون طيار في عدة تجمعات سكنية في المنطقة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع ضحايا، ويجرى التأكد من العواقب على الأرض".وفي ساعات الفجر اليوم الجمعة، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية لخمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تلغرام": "أسقط مقاتلو الدفاع الجوي 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء كورسك."(سكاي نيوز)