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عربي-دولي

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 19 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق بغزة

Lebanon 24
14-06-2024 | 02:08
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شهد قطاع غزة سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية والقصف المدفعي المكثف طال منازلاً في وسط وغربي مدينة غزة واسفر عن سقوط نحو 19 شهيدا وعشرات الإصابات.

وذكرت سكاي نيوز عربية أن 3 أطفال و3 نساء استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، كما استشهدت 3 نساء أخريات بغارة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.
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وفي المحافظة الوسطى شهدت المناطق الشمالية والشرقية لمخيمي البريج والنصيرات قصفاً مدفعيا مكثفا، فيما أعلن عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عدد آخر في القصف الذي استهدف أحد المنازل في مخيم البريج.

وفي مدينة رفح، جنوبي القطاع، أغارت الطائرات الإسرائيلية على أهداف مترفقة في وسط وغربي المدينة بالتزامن مع اعادة الجيش الإسرائيلي انتشار آلياته العسكرية من وسط المدينة صوب الحدود المصرية مع القطاع.

كما قام الجيش الإسرائيلي بنسف عشرات المنازل في منطقتي المغراقة والزهراء القريبتين من محور نيتساريم.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم جباليا وحي الزيتون وبلدة الفخاري ومحيط السوق المركزي وسط مدينة رفح، بينما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر القرارة غرب خان يونس. (سكاي نيوز)

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