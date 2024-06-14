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عربي-دولي

اثنان قُطع رأسهما.. هجوم مُرعب على حانة في المكسيك

Lebanon 24
14-06-2024 | 02:31
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قُتل 6 أشخاص على الاقل خلال هجوم على حانة في ولاية تاباسكو في المكسيك.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم الخميس في مدينة سان كارلوس في بلدية ماكوسبانا، حين اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين إحدى الحانات غير القانونية وهاجموا الزبائن المتواجدين هناك.
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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم قطع رأس اثنين من القتلى، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي تم العثور في نفس المدينة، على ثلاث جثث مقطوعة الرأس ملفوفة بقماش أبيض أمام روضة أطفال. (روسيا اليوم)
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