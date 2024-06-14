الناتو يخطط لإنشاء 3 قواعد عسكرية كبيرة.. لهذا السبب

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كشف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يخطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية على أراضي دوله يتم عبرها إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وقال أوربان خلال حديثه عبر إذاعة "كوسوث" المجرية، اليوم الجمعة: "يرغب (حلف الناتو) في مساعدة أوكرانيا من خلال القيام بما يسمى بمهمة الناتو الأوكرانية وهذا يعني أن حلف الناتو سينسق عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.وأضاف: سيقيم "الناتو" ثلاث قواعد كبيرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة".وأعرب رئيس وزراء المجر عن قلقه من أنه إذا تم إنشاء هذه القواعد في الدول المتاخمة لأوكرانيا، ولا سيما بولندا ورومانيا وسلوفاكيا، "فإنها ستصبح أهدافاً عسكرية".استهداف ضمن القانون الدوليوكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قال الأسبوع الماضي إن أوكرانيا لها الحق، وفقاً للقانون الدولي، في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا للدفاع عن نفسها.ورأى في مؤتمر صحافي في السويد، أن هذه الاستهدافات ستكون ضمن القانون الدولي.أتت هذه الدعوة بعدما هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى. (العربية)