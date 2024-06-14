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عربي-دولي

من زاوية صفقات الأسلحة.. هل تحاول واشنطن أن تستعيد "العلاقات الطيبة" مع السعودية؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 03:22
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يقوم عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأميركي بمراجعة القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية، مما يشير إلى علاقات أكثر دفئا، بحسب "بلومبيرغ".

وأضاف أنه، في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأمريكي بطلبات للمراجعة، مشيرا إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل. 
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وقال كاردين في حديث للصحفيين في مبنى الكابيتول التابع: "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، موضحا أن "بعضا منها (الصفقات المجمدة) لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لبحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمين بهذه المبيعات. لكن بعضها أود أن نعمل عليها مع الإدارة كي نتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها". 

وذكرت "بلومبيرغ" أن تصريحات كاردين "تعكس تحولا في سلوك اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن إدارتها في ظل مواجهته ادعاءات قانونية في نيويورك بتلقي رشاو. 

ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المعلقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة. (روسيا اليوم)
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