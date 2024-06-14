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توغل إسرائيلي وسط رفح وسماع دوي اشتباكات

Lebanon 24
14-06-2024 | 03:36
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عاودت الآليات العسكرية الإسرائيلية التوغل في وسط مدينة رفح، بعد إعادة انتشارها قرب الحدود المصرية مع القطاع، وذلك في اليوم 252 للحرب الإسرائيلية على غزة.

وسمع دوي اشتباكات وتجدد القصف المدفعي في منطقة حيي الشابورة والبرازيل وسط وشرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.
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وفي وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية عنيفة على منطقة غربي مدينة رفح.

كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مركز مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس.

سوء تغذية في شمال قطاع غزة
وفي شمال قطاع غزة، قال مدير مستشفى كمال عدوان إنه تم تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في قطاع غزة.

وأضاف أن شمال قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية، مشيرا إلى أن شبح المجاعة يلوح في الأفق.

ووجه مدير المستشفى نداء استغاثة لكافة المؤسسات الدولية بأن تأخذ خطر المجاعة على محمل الجد.

وقال إن في شمال قطاع غزة لا تتوفر فيه مواد غذائية غير الطحين.(سكاي نيوز)

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