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إقتصاد

"لن تمر دون عقاب".. بوتين: تجميد الأصول الروسية في الغرب "سرقة"

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:30
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أعلن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن أي محاولات من قبل الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية ستكون سرقة، ولن تمر دون عقاب.

وإلى ذلك، أعرب بوتين عن اعتقاده أن "الوقت قد حان لإجراء مناقشة واسعة النطاق بشأن الضمانات الثنائية والمتعددة الأطراف للأمن الجماعي".
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وقال الرئيس الروسي إنه "يجب أن يكون الهيكل الأمني المستقبلي مفتوحا لكل البلدان الأوروآسيوية التي ترغب في ذلك، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي". (العربية) 

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