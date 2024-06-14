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عربي-دولي

إذا فاز حزبها في الانتخابات.. مارين لوبن تعد بـ"حكومة وحدة" وطنية

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:52
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أعلنت مارين لوبن الجمعة أن حزبها "أقصى اليمين" قادر على الفوز في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة وسيشكل "حكومة وحدة وطنية" في تلك الحالة.

وأكدت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي "لدينا إمكانية الفوز في تلك الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
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وأضافت خلال زيارة في إينان-بومون في شمال فرنسا "سنجمع كل الفرنسيين من رجال ونساء أصحاب الإرادة الطيبة الذين يدركون الوضع الكارثي لبلادنا".
 
وتابعت "يتعين علينا إخراج فرنسا من المأزق".
 
وأوضحت أنه تعود لجوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني ومرشحه لمنصب رئيس الحكومة، مسألة "اختيار فريقه" عندما يحين الوقت. (العربية) 
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