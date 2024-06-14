مقتل قائد في قوات الدعم السريع في "معركة الفاشر"... هذه هويّته

قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور في قوات الدعم السريع خلال معركة في الفاشر.



وأشارت وكالة رويترز إلى أن جبريل كان خاضعا لعقوبات أميركية. (سكاي نيوز)

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